Vragen bij sportscholen over maatregelen: Waarom binnen 30 man en buiten 4?

De maatregelen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hadden voor duidelijkheid moeten zorgen. Een aantal nieuwe coronaregels zorgt voor onduidelijkheid bij sportschoolhouders. Zo ook bij Roxanne van Bergen uit Hendrik-Ido-Ambacht.

De sportschool van Roxanne bestaat uit drie verschillende zalen, twee binnen in één buiten. Het is duidelijk wat wel en niet mag in de binnenzalen. Zo mogen in de fitnessruimte van 180 vierkante meter volgens de RIVM-richtlijnen 30 mensen sporten. Toch laat Roxanne er maar twaalf toe om er zeker van te zijn dat iedereen op anderhalve meter van elkaar kan blijven. Ook in de groepsleszaal mogen 30 mensen. Tot zover de duidelijkheid.

Roxanne heeft heeft ook buiten-gym van 200 vierkante meter. "Deze hebben we tijdens de eerste coronapiek opgetrokken", vertelt Roxanne. "Voor deze ruimte gelden nu nieuwe regels. Er mag hier nog maar met vier mensen tegelijk gesport worden", vervolgt ze vol verbazing. De RIVM-website biedt geen antwoord op de vraag waarom er nog maar vier mensen mogen komen. "Ik heb het ook met collega's besproken, maar zij weten het ook niet."

Roxanne heeft het ook nagevraagd bij de gemeente en de veiligheidsregio, maar ook zij kunnen beiden geen antwoord geven op de vraag waarom je binnen met dertig personen mag sporten en buiten op een groter oppervlak maar met vier.