Horeca in Rotterdam sluit met You'll Never Walk Alone

Horeca Rotterdam sluit met You'll Never Walk Alone

De horeca is vanaf woensdag 22:00 uur dicht. Veel mensen zochten deze avond toch nog een terras op om het er nog even van te nemen op de voorlopig laatste avond dat dit kan.

Zo ook in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Daar begonnen de gasten van de verschillende horecagelegenheden rond 22:00 uur massaal You'll Never Walk Alone te zingen.

Het sluiten van de horeca is een van de coronamaatregelen die dinsdag door premier Mark Rutte bekend werden gemaakt. De sluiting geldt in ieder geval voor vier weken.