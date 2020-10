Overslagbedrijf EECV neemt extra maatregelen tegen stofoverlast Hoek van Holland

"Kijk hoe lastig het is om de ijzererts op te pakken. Dit gaat vast voor minder overlast in Hoek van Holland zorgen", zegt veiligheidsmedewerker Lars op de Weegh, terwijl hij met zijn handschoen een ijzerertsberg probeert om te woelen. De bruinrode grondstof is hard en gaat onder een mintgroene deken verscholen, in plaats van de gebruikelijke witte pulplaag.

Het gaat om een proef, zo vertelt Op de Weegh van op- en overslagbedrijf EECV in de Europoort. "De papierpulp is vermengd met een groene, plakkerige kleurstof. Die mengen we met water en dat spuiten we vervolgens met een vacuümwagen op de berg. De celluloselaag die dan ontstaat, blijft plakken en daardoor krijg je minder stof. Onze ervaring is dat deze groene pulplaag langer in tact blijft dan de witte laag."

Hoogovens

De Weegh geeft een rondleiding over het immense terrein waar per jaar zo'n 30 miljoen ton aan erts en kool wordt overgeslagen. EECV is eigendom van de Duitse staalconcerns ThyssenKrupp Stahl en Hüttenwerke Krupp Mannesmann en verwerkt ijzerts en kolen voor de hoogovens van deze twee staalproducenten.

Het terrein in de Europoort is 100 hectare groot. Langs het Calandkanaal, recht tegenover Hoek van Holland, liggen sinds 1980 de ertsbergen die via zeeschepen worden aangevoerd. Hoge grijpkranen lossen de grondstoffen, die vervolgens via transportbanden vervoerd worden naar de Dintelhaven. Aan deze zuidkant liggen sinds 2003 ook de steenkolen opgeslagen.

De rondleiding kan beschouwd worden als charme-offensief, want al jarenlang klagen bewoners uit Hoek van Holland over zwarte stofdeeltjes die neerdalen. Onafhankelijk onderzoeksbureau TNO heeft begin deze maand ontdekt dat de helft van de 47 deeltjes uit een stofmonster bestond uit kolenstof, waarvan 19 deeltjes aan EECV waren toe te schrijven, 8 aan concurrent EMO op de Maasvlakte en 12 aan andere bedrijven.

Voor wethouder Arno Bonte van de gemeente Rotterdam was het daarmee duidelijk: de bedrijven moeten maatregelen nemen, anders krijgen ze een boete of past hij de vergunning aan. En dat wil de operationeel directeur van EECV, Burkard Decker, ten alle tijden voorkomen, vertelt hij in zijn kantoor. "We erkennen de klachten en willen ons graag verantwoorden, ook maatschappelijk, om eventuele overlast voor de bewoners in de toekomst te voorkomen."

Tekst gaat verder onder de video



Geen geldboetes

Maar iets moet de directeur van het hart. Hij krijgt namelijk van omwonenden slechts 'één tot drie klachten per jaar' rechtstreeks binnen, terwijl de DCMR Mileudienst in de afgelopen twee jaar vanuit Hoek van Holland honderden klachten over zwarte stofdeeltjes kon noteren. "Voorheen is er ook nooit een overtreding geconstateerd en zijn er ook geen geldboetes uitgedeeld. Pas de laatste twee maanden heeft de DCMR twee overtredingen geconstateerd, maar daarover zijn we nog met ze in gesprek."

Decker komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar hij tientallen jaren bij de hoogovens in Duisburg werkte. "Die staan honderd meter naast de woningen, al zo'n 150 jaar. Ook deze ertsoverslag in de Europoort bestaat al vijftig jaar. Ik begrijp niet dat mensen niet naar ons toe komen. Goede buren staan voor elkaar open en gaan met elkaar in gesprek."

Iedereen is welkom, wil hij maar gezegd hebben. Het verbaast hem dan ook oprecht dat zelfs de bewoners uit de werkgroep die de klachten bespreekt, nooit eerder een bezoek aan het terrein hebben gebracht. "We hebben vorig jaar tijdens de Wereldhavendagen speciaal twee bussen naar Hoek van Holland gestuurd om mensen met een excursie kennis te laten maken met ons bedrijf. Daar maakte slechts een enkeling gebruik van."

Plan van aanpak

Zijn veiligheidsmedewerker krijgt daarom alle tijd om de rondleiding op het terrein te verzorgen en de plan van aanpak toe te lichten. Met de pulplaag over de bergen en het besproeien met water om stof te voorkomen, voldeed het bedrijf al aan de eisen binnen de vergunning. Ook de borstelwagen die de wegen schoongemaakt, past daarin.

Daarnaast neemt het bedrijf nu extra maatregelen, zoals de proef met de groene pulplaag. Ook heeft de transportbandstraat voor kolen een overkapping op de schuine delen gekregen. "Als er dan stof ontstaat, blijft het binnen die overkapping", aldus Op de Weegh.

Verder rijdt er nu een bulldozer over de zwarte kolenbergen, waardoor de kolenhopen vervlakken en de wind minder grip op de kolen krijgt. En er komen mobiele sproeiwagentjes, die ook op de minder gemakkelijke plekken terecht kunnen.

Vergrootglas

Hij snapt dat het bedrijf nu onder een vergrootglas ligt bij bewoners en gemeente. Maar Op de Weegh hoopt ook dat nader onderzoek van de DCMR nieuwe inzichten biedt. "Want de uitkomst van TNO is dat er grove kolenstof is gevonden, maar dat er meerdere veroorzakers zijn. Er is dus geen hard bewijs dat het hier vandaan komt. We snappen wel dat mensen zich zorgen maken en gaan graag met ze in gesprek, ook met de GGD of het RIVM erbij als het om gezondheidsaspecten gaat."

Tekst gaat verder onder de video



Nog zo'n misverstand, zegt hij aan het einde van de rondleiding, als we op de zeekade zien hoe een grijper een duwbak vult. "Er zijn mensen die aan de overkant met een verrekijker een stofwolk zien opstijgen. Maar dat is dus de waternevel, die juist moet voorkomen dat er stof ontstaat."



Voor de sceptici heeft directeur Burkard Decker tot slot een sprankje hoop. Het moederbedrijf in Duitsland heeft plannen om in de toekomst de steenkolen te vervangen voor waterstof. "ThyssenKrupp is bereid om miljarden euro's te investeren om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat zou betekenen dat uiterlijk in 2050 helemaal geen steenkool meer wordt overgeslagen in Rotterdam."