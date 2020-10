Erasmus MC onderzoekt opnieuw behandeling met bloedplasma tegen corona, nét na besmetting

Belanden er minder coronapatiënten in het ziekenhuis als ze snel bloedplasma krijgen waar antistoffen tegen het virus in zitten? Die vraag onderzoekt het Erasmus MC de komende maanden.

Eerder deed het Erasmus Medisch Centrum ook al een dergelijk onderzoek bij coronapatiënten, maar dat is stilgelegd. In dat onderzoek kregen patiënten het bloedplasma met antistoffen als ze in het ziekenhuis lagen.

"We hebben vrij snel geleerd dat je waarschijnlijk te laat komt als je plasma geeft aan patiënten die al in het ziekenhuis liggen", zegt onderzoeksleider Bart Rijnders. "We zagen dat driekwart van de patiënten na tien dagen zelf antistoffen had aangemaakt."

Dat heeft de onderzoekers doen inzien dat de plasmabehandeling met corona-antistoffen niet ín het ziekenhuis toegepast moet worden, maar juist voor dat mensen daar belanden. En daar wordt met dit nieuwe onderzoek op ingezet.

Niet voor trage beslissers

Zevenhonderd mensen kunnen meedoen aan de test. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. Je moet een positief testresultaat hebben ontvangen en behoren tot de groep van 50-plussers 'met bijkomende kwalen', óf 70 jaar of ouder zijn. Tot slot moet je geen trage beslisser zijn, want meedoen kan alleen in de eerste zeven dagen na ontvangst van een positief testresultaat.

"Dinsdag is de eerste coronapatiënt behandeld met het plasma", zegt onderzoeker Rijnders. "Als mensen belangstelling hebben om aan het onderzoek mee te doen, kunnen ze zich aanmelden via coronaplasmastudie.nl ."

Wie aan de voorwaarden voldoet, wordt teruggebeld en ingepland.

Hoe snel sluiten andere ziekenhuizen aan?

Het Erasmus MC rekent uit dat het onderzoek na vier tot zes maanden is afgerond. De hoop is gevestigd op samenwerking met andere ziekenhuizen.

"Die hebben natuurlijk nu met de behandeling van coronapatiënten heel veel andere dingen te doen", zegt Bart Rijnders. "Wij hopen dat, als we op volle snelheid zitten, we hier in het ziekenhuis een aantal patiënten per dag kunnen behandelen. Als er nog tien andere ziekenhuizen meedoen, kunnen we in zes maanden misschien wel die 700 patiënten bereiken."

Johan (60) kreeg bloedplasma

Een van die patiënten is de 60-jarige Johan van Beek uit Etten-Leur. Hij heeft een ziekte waardoor hij zelf geen antistoffen aanmaakt. Toen hij geïnfecteerd raakte met het coronavirus sloeg de paniek toe. Hij kreeg de plasmabehandeling in het Erasmus MC aangeboden.

Rijnders benadrukt na het positieve verhaal van Johan dat het echt nog om een onderzoek gaat. "We weten niet zeker of het helpt, dus je helpt de geneeskunde vooruit. Je helpt ons om het virus beter te leren kennen en we hopen natuurlijk wel dat het tot een mogelijke behandeling zal leiden voor patiënten die nog niet zijn opgenomen. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen."