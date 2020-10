Huurprijzen vrije sector dalen voor het eerst in jaren, behalve in Rotterdam

Voor het eerst in meer dan zes jaar tijd is de gemiddelde huurprijs in de vrije sector gedaald. Rotterdam is daar een uitzondering op. In die stad gingen de huurprijzen juist gemiddeld met 0,6 % omhoog. Dat blijkt uit cijfers van woningwebsite Pararius.

In Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven is een duidelijke daling te zien van de huurprijzen. Rotterdam is daarmee een opvallende afwijking.

Vooral in Charlois en IJsselmonde namen de huren toe, met een stijging van meer dan twee procent in het afgelopen kwartaal. Dat komt, volgens Pararius, waarschijnlijk door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In dat programma wordt geïnvesteerd in de leefomgeving en de woningen in het gebied.

In het centrum van Rotterdam daalden de huurprijzen met 3,2 procent tot € 18,39 per vierkante meter per maand. Dat komt mede door de uitbraak van het coronavirus. "Het is gebruikelijk dat het tijdens de zomermaanden iets rustiger is op de Rotterdamse appartementenmarkt", zegt Martijn de Bruijn, makelaar in Rotterdam. "Wij zien dat er in deze periode juist meer woonhuizen worden verhuurd."

De goedkoopste huurwoningen zijn nog altijd te vinden in Charlois en IJsselmonde. De duurste huurhuizen staan in het centrum, gevolgd door Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen.

Dalingen

In de rest van de regio was wel een daling zichtbaar. Zo gingen de huurprijzen per vierkante meter in Dordrecht met tien procent omlaag. In Schiedam was een daling zichtbaar van ruim drie procent.

In heel Zuid-Holland daalden de huurprijzen met 0,1 procent. In Friesland stegen de huren met ruim 11 procent.