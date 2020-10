Rotterdam gaat ingrijpen bij misstanden door particuliere verhuurders

Hoge huren, achterstallig onderhoud, overbewoning, intimidatie. Het zijn een paar van misstanden die voorkomen op de particuliere woningverhuurmarkt. Rotterdam is het zat en de gemeente gaat daarom nu deze misstanden aanpakken. Eerst met informeren maar als het niet opgelost wordt volgt handhaving

De maatregelen gelden voor de particuliere sociale huurwoningen. Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): “Er zijn teveel misstanden bij de particuliere verhuur, die accepteer ik niet meer. Het wordt eindelijk tijd dat de gemeente achter deze huurders gaat staan en hen beschermt. We doen alles wat binnen onze macht ligt. Rotterdam moet voor iedereen een aantrekkelijke woonstad zijn, ook voor mensen met een laag en middeninkomen die particulier huren.”

Kurvers geeft een voorbeeld van een huurwoning in Oud-Mathenesse. Op papier gaat het om een eengezinswoning met drie kamer, maar er woonden er meer. "De drie kamers hebben allemaal een slot", legt de wethouder uit. "En in één van die kamertjes woont een stel met een kind. En als je ziet wat de mensen ervoor betalen. Dan betalen ze naast de huur ook nog eens inrichtingskosten. Dat kan natuurlijk gewoon niet."

Om de misstanden aan te pakken zet de gemeente vanaf 2021 een pakket van 25 maatregelen in voor de hele stad. Met extra aandacht voor de wijken Carnisse, Oud Mathenesse, Oud Charlois, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis.

Brief

Rotterdammers die een sociale woning huren krijgen een brief over hun rechten en plichten. Er komt een huurprijscalculator waarmee huurders kunnen berekenen wat de maximale prijs voor hun woning mag zijn. De huurprijscalculator geeft ook advies over welke stappen huurders kunnen nemen voor huurverlaging.

Inspecteurs houden toezicht op het naleven van de regels. Huurders kunnen ‘eigen huis coaches’ wijzen op misstanden en (nieuwe) verhuurders worden door hen aangesproken op de regels voor het verhuren. Dit doet de gemeente omdat huurders vaak niet in staat zijn om zelf hun rechten te halen, vooral kwetsbare Rotterdammers zijn daar de dupe van.

Daarnaast komt er een witte lijst met goede verhuurders en gaat de gemeente met verhuurders, verhuurmakelaars en brancheorganisaties in gesprek over wat zij zelf kunnen doen om goed te verhuren

Gemeentelijke verhuurdersvergunning

Veel problemen zijn er in de wijk Carnisse. Uit onderzoek van 2019 onder particuliere verhuurders blijkt bijvoorbeeld dat 64% in die wijk teveel huur betaalt. Daarom wordt in deze wijk nu ook een vergunning voor de particuliere verhuurder ingevoerd.

Wethouder Bas Kurvers: “In Carnisse starten we met een gemeentelijke verhuurdersvergunning op basis van de APV. Hiermee kunnen we nu al handhaven op achterstallig onderhoud, woonoverlast, overbewoning en op illegaal gebruik van een woning. Bovendien werkt een vergunning preventief richting de verhuurder; hij kan ingetrokken worden.”