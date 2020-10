Een mooi resultaat uit de uitzending van vorig week. We toonden u twee mannen die verdacht worden van het beroven van een 18-jarig meisje aan de Viottakade in Dordrecht. Dat gebeurde op 20 september. De mannen zijn allebei gearresteerd. Eentje werd herkend door een kijker. Na zijn arrestatie kon ook de tweede man achterhaald worden. Er is een opvallend verschil in leeftijd. Eén verdachte is 17 jaar, de andere 31. Ze komen allebei uit Dordrecht. Dank voor het meedenken!