Raadsleden: 'Exploitant Markthal moet in gesprek met noodlijdende ondernemers'

Ondernemer Johan Kelly: Met een contract van 3000 euro per maand red ik het in deze coronatijd niet

Johan Kelly stond woensdagavond honderden producten van zijn Saté Lounge in te pakken. "Een deel gaat naar familie en vrienden", legt hij uit. "De rest gaat naar de voedselbank."

Kelly is strijdbaar, maar kan ook niet ontkennen dat ook zijn zaak het moeilijk heeft. "Toen ik een huurcontract tekende, wist ik hoeveel klanten ik precies nodig had", vertelt Kelly. "Dan kwam het neer op tachtig procent aan toeristen. Ik hoef niet uit te leggen dat die er nu niet zijn. Het contract komt neer op drieduizend euro in de maand. Deze lockdown zou me wel eens de kop kunnen kosten."

Motie

Raadsleden Dennis Tak (PvdA) en René Segers (CDA) maken zich hard voor de ondernemers in de Markthal. "We vragen Klépierre om coulant te zijn naar de ondernemers", legt Tak uit. "

"De markthal is ooit bedoeld als iets voor lokale ondernemers", vult Segers aan. "En je ziet dat kleine lokale ondernemers het hardst geraakt worden. Die grote bedrijven redden zich wel, maar dit soort bedrijven hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden."

Daarom stellen Tak en Segers voor dat Klépierre in gesprek gaat met de ondernemers in de hal. "Het blijft voorlopig nog steeds even hangen in Parijs", gaat Tak verder. "Alle partijen moeten water bij de wijn doen en misschien kunnen we ook als gemeente hier een rol bij spelen."

Goede contacten

Klépierre zelf zegt dat de banden met de markthalondernemers goed zijn. Er is wel begrip voor de oproep van de Rotterdamse raadsleden.

Eerder dit jaar zijn er zeker gesprekken geweest, geeft Kelly toe. "Ze weigerden om een algehele regeling te treffen voor alle ondernemers samen en daar sta ik zelf ook wel achter. Er waren al behoorlijk wat bedrijven die het zwaar hadden vóór de corona-uitbraak. En ik ben zelf van mening 'je doen geen water in een emmer die lek is'. Maar die regeling die daarna werd getroffen, dat was wel een sigaar uit eigen doos."

Er werden afspraken gemaakt waarbij er korting werd gegeven. Wel moesten de ondernemers huur betalen, op basis van de gemaakte omzet.

"De regeling, de tranen schieten haast in mijn ogen", zegt Tak van de Partij van de Arbeid. "Een tijdelijke huurverlaging. En als je dan om je heenkijkt en je ziet al die leegstand. Dat is echt vreselijk. Een kwart van de zaken staat leeg."

Tak en Segers hebben een motie ingediend waarin ze de gemeente oproepen om zich hard te maken bij Klépierre voor een huurverlaging voor de ondernemers.