Overvallers René van der Gijp hadden mogelijk ook voetballer Michiel Kramer in vizier

ADO-spits Michiel Kramer eerder dit seizoen in actie tegen Feyenoord. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

De mannen die in april van dit jaar René van der Gijp hebben overvallen, hadden mogelijk ook het plan om profvoetballer Michiel Kramer te beroven. Net als bij Van der Gijp ging het om het Rolex horloge.

Een 21-jarige man uit Ridderkerk staat donderdag terecht voor de mislukte overval op René van der Gijp. Hij was de chauffeur die de drie overvallers van en naar de woning van de oud-voetballer in Dordrecht bracht.

Het drietal wachtte Van der Gijp op na een uitzending van Veronica Inside. Zij sloegen met hamers op zijn auto maar doordat het veiligheidsglas was, ontstond alleen een barst. De overvallers droegen witte maskers, die onder meer bekend zijn uit de Netflix-serie La Casa de Papel. Zij zijn nog altijd spoorloos.

De 21-jarige verdachte zegt dat hij de mannen alleen heeft vervoerd en niet wist dat het om Van der Gijp ging. Hij heeft ook verteld in Barendrecht te hebben rondgereden bij de woning van Michiel Kramer. Hij ontkent dat er concrete plannen waren de speler van ADO Den Haag te beroven, maar een getuige heeft dat wel verteld.

30.000 euro

De Rolex van Kramer zou 30.000 euro waard zijn. De verdachte uit Ridderkerk zegt dat hij tien tot twintig procent van de buit zou krijgen, bij de overval op René van der Gijp.

De man weigert de namen te noemen van de daadwerkelijke overvallers. Hij zegt hen vaag te kennen uit Ridderkerk. Hij was op straat benaderd om als chauffeur te functioneren. Dat deed hij ook bij een inbraak in Krimpen aan den IJssel in mei van dit jaar. Ook daar werd niets buitgemaakt.