Mooi nieuws voor Excelsior: Vrouwen Eredivisie gaat toch door

De Eredivisie voor vrouwen gaat toch door. Aanvankelijk viel de competitie niet onder het betaald voetbal, waardoor het geen uitzonderingspositie had en stilgelegd werd in verband met de laatste coronamaatregelen.

Minister Tamara van Ark vindt het niet terecht dat de Vrouwen Eredivisie tijdelijk is stilgelegd in verband met de nieuwe coronamaatregelen. Zij zegt woensdag tegen de Tweede Kamer dat wat voor mannen geldt, ook voor vrouwen geldt. Van Ark gaat daarom met de KNVB bespreken of de afspraken over coronaregels die gelden voor de Mannen Eredivisie ook nagekomen kunnen worden voor de Vrouwen Eredivisie. Zij zal dan de tijdelijke stillegging terugdraaien.

Het is goed nieuws voor Excelsior. Zij doen als enige regioploeg mee aan de Eredivisie Vrouwen.