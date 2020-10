LIVEBLOG: Emotionele familieverklaringen tijdens zitting rond doodsteken Dordtse Paul Pluijmert

In de rechtbank van Breda vindt donderdag de inhoudelijke behandeling plaats tegen de man die ervan verdacht wordt dat hij Paul Pluijmert heeft doodgestoken. Dat gebeurde in de nacht van 3 op 4 november na een stapavond in Breda. Justitie wil dat de verdachte 12 jaar cel krijgt voor doodslag en poging doodslag. Tijdens de zitting mocht de familie van de doodgestoken Paul ook spreken. Ze spraken allemaal direct en zeer geemotioneerd tegen de verdachte.

Pluijmert en zijn vrienden hadden de verdachte aangesproken omdat hij iemand anders in zijn gezicht had geslagen. Daarop zou de verdachte een mes hebben getrokken.

De dood van Pluijmert maakte veel los in Dordrecht. Hij was een speler in het eerste team van DFC in Dordrecht.

De rechtszaak is live te volgen via verslaggever Maurice Laparlière.