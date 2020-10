Honkbalcompetitie definitief stilgelegd, Neptunus wordt mogelijk uitgeroepen als kampioen

Het is wrang voor Neptunus, dat nog volop aan het strijden was om kampioen te worden. "Het was bijna wel te verwachten," zegt coach Ronald Jaarsma in een reactie. "Maar het is vervelend dat met zo'n besluit eigenlijk alle vooraf genomen acties - spelen zonder publiek, sluiting van ons clubhuis - voor niks hebt genomen. Ik blijf met vragen zitten. Honkbal is geen directe contactsport, dus waarom is er geen uitzondering gemaakt? Maar het gaat om mensenlevens momenteel, de gezondheid staat natuurlijk voorop, dus daar hebben we begrip voor."

Kampioen wordt nog uitgeroepen

De afdeling Competitiezaken van de KNBSB gaat nu ‘vervroegd’ aan de slag met de afwikkeling van seizoen 2020. Dat betekent dat voor elke poule de eindstand wordt bepaald en welk(e) team(s) tot kampioen wordt(en) uitgeroepen. De bond verwacht dit in de komende dagen af te kunnen ronden.

Neptunus eindigde bovenaan de Hoofdklasse na de reguliere competitie en zou op basis daarvan mogelijk worden uitgeroepen tot kampioen van Nederland. In de al gestarte Holland Series stonden de Rotterdammers voor de competitiestop wel met 2-0 achter in een best-of-seven-series tegen L & D Amsterdam.

"Wie er ook wordt uitgeroepen tot kampioen: Niemand zal er een voldaan gevoel bij hebben," zegt Jaarsma. "We hebben een halve competitie gespeeld, daarin stonden wij ruim bovenaan. In de Holland Series staan wij 2-0 achter, maar om op basis L & D tot kampioen uit te roepen, dat is niet fair."

Met betrekking tot de Europese tickets was al duidelijk dat Neptunus en Amsterdam Europa in mogen. Het scheelt dus dat die belangen niet meewegen in het besluit van de bond. "Wat het besluit ook is. We moeten dit seizoen maar snel vergeten. Het uitroepen van een kampioen staat onderaan bij de beslissingen. Het zal sowieso sneu blijven, want je hebt maar één kans om kampioen te worden in 2020. En die gelegenheid krijgen wij nu niet. "