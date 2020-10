Maasstad Ziekenhuis: 'Soms kan je niet anders dan de spoedeisende hulp sluiten'

Het worden twee hele zware weken voor het personeel van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis heeft de afgelopen weken al vier keer tijdelijk de spoedeisende hulp moeten sluiten. En dat is waarschijnlijk niet de laatste keer, zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach.

"Het ging steeds om een korte periode", blikt Langenbach terug. "Twee keer was het een uur. De andere keren was het drie uur. Maar we vinden het heel vervelend en we doen er alles aan om te voorkomen. Maar soms kan je niet anders."

Donderdagmorgen lagen er vijftig patiënten met corona in het Maasstad Ziekenhuis. Daarvan lagen er acht op de intensive care-afdeling. "In een maand tijd is dat aantal vervijfvoudigd. En niet alleen hier, maar in de hele regio. Die tweede golf is een stuk sneller gekomen dan we hadden gedacht."

Langenbach zegt dan ook dat hij 'zijn hart vasthoudt' voor de komende twee weken. "Vooral op vrijdag komen er, vlak voor het weekend, net nog even een heel stel coronapatiënten naar het ziekenhuis. Die sluitingen van de IC's waren dan ook steeds op vrijdag."

Laatste optie

Het sluiten van de Spoedeisende Hulp (SEH) is vaak het laatste redmiddel bij drukte. Normaal komt het vier keer per jaar voor, maar nu was het dus kort na elkaar vier keer raak.

Er moeten dan ook bijzondere maatregelen genomen worden, vindt Langenbach. Het is volgens hem bijna onvermijdbaar dat medisch personeel van het leger ingezet moet gaan worden om meer handen aan het bed te krijgen.

Langenbach: "Het zijn moeilijke beslissingen die je nu neemt. Maar een spoedeisende hulpafdeling sluit je alleen als er geen bedden meer zijn in het ziekenhuis. Normaal gaat het altijd goed, maar nu is de toestroom te groot."