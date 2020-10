Capelle: geen regels overtreden bij bouw 'puist in de wijk'

De gemeente Capelle aan den IJssel is niet in de fout gegaan bij het proces rondom de omstreden vergunning voor een pand van opslagbedrijf Allsafe.

In de buurt is felle weerstand tegen het pand, omdat het overal bovenuit steekt en enorm opvalt met de blauw-gele kleuren. Het wordt dan ook lachwekkend door de bewoners de 'puist in de wijk' genoemd



Uit extern onderzoek blijkt dat alle procedures goed zijn verlopen. Ook zijn de omwonenden genoeg bij het proces betrokken.

Vanuit de wijk werden er vraagtekens gezet bij het hele proces rondom de verlening van de vergunning. Voor het onderzoek is er gesproken met tegenstanders van het gebouw, raadsleden, wethouders, Allsafe en betrokken ambtenaren.

Uit het onderzoek blijkt dat Allsafe niet bevoordeeld is. Wel had de gemeente zorgvuldiger moeten handelen en meer regie op Allsafe moeten voeren. De gemeente is onzorgvuldig geweest, maar niet onrechtmatig.