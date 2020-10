Criminelen in je opslagruimte; pandeigenaren krijgen hulp

Volgens Meld Misdaad Anoniem is het geen gek scenario. Uit onderzoek blijkt dat particuliere huurwoningen en opslagruimtes door criminelen gebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van drugs, de opslag van wapens of als onderduikadres.



Wietplantage

Het is een nachtmerrie voor vastgoedverhuurders die lang niet altijd vroegtijdig signaleren dat hun woning door criminelen wordt gebruikt. Yvonne Hondema is Hoofd Operaties bij de politie-eenheid Rotterdam en is bekend met de problematiek: "Niemand zit te wachten op een crimineel als buurman of een drugslab in je woning."

Volgens Hondema gebeurt het regelmatig dat woningen of garageboxen gebruikt worden voor criminele doeleinden. Gevaarlijk zegt ze: "Voor omwonenden levert dit onveilige situaties op, zoals brandgevaar bij hennepplantages of criminele afrekeningen, en verhuurders blijven vaak achter met hoge kosten". Bij de politie heeft de aanpak van misstanden in de verhuur en vastgoedsector dan ook prioriteit.

Campagne

Ook Meld Misdaad Anoniem kent de problematiek en is daarom, samen met een aantal brancheverenigingen, een campagne gestart. Met de slogan 'die verhuur van jou kan veel méér opleveren' hopen ze vastgoedverhuurders bewuster te maken van malafide huurpraktijken.

Ook biedt de campagne een laagdrempelige plek om misbruik van vastgoed te melden. Bij Meld Misdaad Anoniem kan dat onafhankelijk en anoniem. Via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl