Viroloog Erasmus MC: 'De dagen na milde klachten ben je het meest besmettelijk'

"Ik denk dat de belangrijkste boodschap van het kabinet is: gebruik je gezonde verstand", vervolgt Van der Eijk. "De overheid kan aan handhaving doen op straat en in de winkels, maar wat gebeurt er achter de voordeur? Daar komt het toch echt aan op je eigen verantwoordelijkheid. Ga geen feesten organiseren, houd ook binnen afstand, was je handen en zorg dat je uit de buurt blijft van mensen die klachten hebben. Hoe mild ook."

Volgens Van der Eijk moeten we ervoor waken dat we die milde klachten niet zomaar negeren. "Mensen denken gauw: het valt wel mee, omdat ik alleen maar vage hoofdpijn heb, of alleen maar lichte verhoging. Als ze vervolgens niet lang genoeg de tijd nemen om echt te herstellen, vormen ze een gevaar voor anderen. Want het virus is juist heel actief na die paar dagen vage klachten."

"Nederlanders zijn harde werkers, niet lullen maar poetsen. En dat breekt ons nu op", zegt Van der Eijk. "Je gaat toch niet thuis zitten als je een beetje hoest of niest, is de gedachte. Dat is nu heel gevaarlijk. Daarmee breng je andere mensen alleen maar in gevaar."