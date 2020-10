Geld sparen door niet te hard te rijden in Rotterdam-Zuid

De Safety-Safe in de Dantestraat. Foto: Gemeente Rotterdam

Rotterdamse automobilisten kunnen geld sparen door zich aan de verkeersregels te houden in de Dantestraat. Er hangt nu een speciaal scherm voor in de straat.

In de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Als automobilisten zich daaraan houden, laat het scherm van de 'Safety-safe' (veiligheids-kluis) zien dat er geld gespaard wordt.

De Safety-safe staat een maand in de Dantestraat. De buurt besteedt het gespaarde bedrag aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom een speeltuintje in de wijk.

De Dantestraat is geen doorgaande weg, maar toch rijden veel automobilisten harder dan 30 kilometer per uur. "Veel van de automobilisten die te hard rijden, wonen zelf in de wijk", zegt wethouder Judith Bokhoven. "De Safety-Safe helpt op een positieve manier om het verkeer veiliger te maken en de wijk krijgt er iets leuks voor terug. Dat levert de wijk meer op dan alleen een boete uitschrijven.”