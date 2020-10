Voormalig Feyenoord-speler Kongolo terug in Premier League

Oud-Feyenoorder Terence Kongolo is definitief weer terug in de Engelse Premier League. De 26-jarige verdediger verruilt Championship-club Huddersfield Town voor ongeveer vier miljoen euro voor het gepromoveerde Fulham.

In 2017 verkocht Feyenoord het jeugdproduct - dat tot 138 duels in het eerste kwam en vanaf zijn achtste op Varkenoord speelde - aan het Franse AS Monaco voor een slordige vijftien miljoen maar dit werd nooit een succes. Een halfjaar later werd de viervoudig international alweer verhuurd aan Huddersfield Town dat in de daaropvolgende zomer ruim twintig miljoen neerlegde om de voormalig Feyenoorder over te nemen.

Datzelfde Huddersfield degradeerde in 2019 kansloos uit de Premier League waardoor Kongolo was veroordeeld tot voetballen in de Championship. Omdat zijn salaris naar verluidt te zwaar zou drukken op de begroting, werd hij vorig jaar al in de winterstop verhuurd aan Fulham. Daar kwam hij wegens een voetblessure tot slechts negen speelminuten.

Fulham kon de verdediger alsnog overnemen omdat Engelse clubs tot 16 oktober nog wel binnenlandse transfers mogen voltooien.