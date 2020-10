Weerman en vogelaar Ed Aldus spot zeldzame blauwstaart in Oostvoorne: 'Hij hoort hier eigenlijk helemaal niet'

Een bijzondere verschijning in het duingebied van Oostvoorne donderdagochtend. Daar liet een zeldzame blauwstaart zich voor het eerst dit jaar zien in onze regio. Een groepje van negen vogelaars was erbij. "De blauwstaart was al een hele lange wens."

Onder de vogelspotters was onze weerman Ed Aldus, tevens fervent fotograaf. "Het is een jonkie, dat noemen we ook wel een juveniele vogel. In al die Oostvoornse bossen is het toch zoeken naar een speld in een hooiberg, het vogeltje zelf is een centimeter of negen denk ik."

"Het wemelt hier van de vogels, vooral trekvogels die hier een kleine week eten en daarna weer verder gaan. Het blauwstaartje is er daar één van, maar die is afgezwaaid. Hij hoort hier eigenlijk helemaal niet. Het is een zeer zeldzame vogel, een paar keer per jaar is hij te zien in Nederland. In onze regio nu voor het eerst dit jaar."

Oostenwind

"Hij komt voor van Siberië tot in Finland", vult hobby-vogelaar Hans Verstegen aan. "Ze trekken eigenlijk richting Azië, China. Maar ze komen hier ieder jaar meer voor. Er is veel oostenwind geweest, dan zwaaien er veel af. De hoop is wel dat dat de komende jaren vaker gebeurt."

Verstegen reed donderdagochtend een uur vanuit Oegstgeest richting omgeving Oostvoorne. "De blauwstaart was al een hele lange wens en die had ik al een paar keer laten schieten. Hij zit tussen de takjes en blaadjes en beweegt snel, dus het is lastig fotograferen."