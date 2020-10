Een middelvinger naar de achtervolgende politie

Een 25-jarige vrouw uit Rotterdam heeft woensdag haar rijbewijs moeten inleveren na een achtervolging door de politie. Ze liet meerdere keren tijdens de achtervolging weten dat ze toch echt niet van plan was te stoppen.

De vrouw haalde op de A4 bij Leiderdorp snelheden van 140 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 100 kilometer per uur is. Toen agenten haar een stopteken gaven, stak ze haar middelvinger op en begon ze steeds van rijstrook te wisselen.

Bij Vlaardingen lukte het de politie de vrouw tot stoppen te dwingen. De vrouw werd getest op drugsgebruik. Er werden sporen van THC in haar bloed gevonden. Ook had ze ketamine gebruikt.

De vrouw heeft bekeuringen gekregen voor haar snelheid en het niet volgen van de aanwijzingen van de politie. Ook haar rijbewijs is ingenomen, omdat de politie het idee heeft dat ze 'niet langer beschikt over de rijvaardigheid of de geestelijke geschiktheid voor het besturen van een auto'.