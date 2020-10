Excelsior-aanwinst Dylan Seys krijgt basisplek: 'Hij brengt stukje creativiteit'

Dijkhuizen (Excelsior) teleurgesteld over matige seizoenstart: 'Frustrerend, want we doen het echt niet zo slecht'

Want hoewel de ploeg in de eerste drie wedstrijden nog dertien doelpunten - waaronder zeven voor Elias Omarsson - produceerde is het juist de aanval die volgens Dijkhuizen de afgelopen tijd tekortschiet. In de laatste vier wedstrijden werd er slechts drie keer gescoord, en dus wil de trainer meer van zijn voorhoede.

"Het stond de laatste wedstrijden, ondanks de rode kaarten, organisatorisch goed. Maar ik wil wel iets meer van mijn voorhoede, dus vandaar dat ik morgen Dylan (Seys, red.) vanaf het begin erin ga zetten. Hij is wel klaar voor een uur speeltijd denk ik.", legt Dijkhuizen uit, die met Excelsior op een teleurstellende twaalfde plek staat.

Terug in Nederland

En toegegeven: op de training is de jonge Belg al direct één van de smaakmakers. Hij hoopt in Rotterdam zijn oude niveau weer te hervinden vanuit zijn vorige periode in Nederland. Vooral in het seizoen '18-'19 liet de kleine buitenspeler van zich spreken toen hij namens RKC Waalwijk goed was voor twaalf doelpunten en negen assists. Een jaar waarin RKC via de nacompetitie zou promoveren.

"Maar daarna ging ik naar Moeskroen en dat werd niet wat ik ervan had verwacht", legt Seys uit. "Er was een overname van Lille met ook een nieuwe trainer en spelers. Zelfs voor oudgedienden was geen plek meer, dus ik wist dat ik beter verder kon kijken en ben blij dat Excelsior mij nu dit vertrouwen biedt."

Seizoensstart

Seys hoopt, net zoals hij dat toen met RKC deed, uiteindelijk met Excelsior te promoveren. Ondanks de slechte seizoensstart van de Kralingers, ziet hij de potentie in de club en de groep. "Als ik het vergelijk met het RKC van toen is er hier wel meer kwaliteit aanwezig, dus ik heb echt wel vertrouwen dat het beter zal gaan de komende tijd."

Ook Dijkhuizen denkt dat de ommekeer aanstaande is. "Het is heel frustrerend, want voor mijn gevoel zijn we heel dichtbij. De sfeer en alles eromheen is nog steeds in orde en in het verleden heb ik dat weleens anders ervaren in zulke situatie waarin het tegenzit. We hikken echt tegen die overwinning aan, dus dat moet dan maar tegen MVV", besluit Dijkhuizen, wiens ploeg vooralsnog in drie thuiswedstrijden ook tegen drie nederlagen is aangelopen.

