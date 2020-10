Eis van 12 jaar tijdens emotionele zitting over doodsteken Dordtse Paul Pluijmert: 'De woorden 'plezier' en 'geluk' ken ik niet meer'

Tijdens de zitting mocht de familie van de doodgestoken Paul ook spreken. Ze spraken allemaal direct en zeer geëmotioneerd tegen de verdachte. De 38-jarige Andy D. was aanwezig, maar gaf onduidelijke antwoorden op vragen van de rechter.

Verdachte Andy D. heeft sinds 1997 een aanzienlijk strafblad waar geweld meermaals voorkomt. Omdat hij niet wilde meewerken aan een onderzoek is hij naar het Pieter Baan Centrum overgebracht. Hij verbleef de afgelopen tijd in het penitentiair ziekenhuis wegens ernstig falen en zei zich tijdens de rechtszaak zwak te voelen en versuft te zijn door medicatie.

Pluijmert en zijn vrienden hadden de verdachte aangesproken omdat hij iemand anders in zijn gezicht had geslagen. Daarop zou de verdachte een mes hebben getrokken. D. zegt die nacht met een aansteker te hebben geslagen, nadat hij eerst werd geslagen.

De dood van Pluijmert maakte veel los in Dordrecht. Hij was een speler in het eerste team van DFC in Dordrecht.

Verslaggever Maurice Laparlière deed donderdag verslag van een emotionele zitting: