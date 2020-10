Jonge horecaondernemer Jeroen Tijl: "We liggen al, waarom worden we nog eens nagetrapt?"

Jeroen Tijl (23) jaar droomde al vijf jaar lang van een eigen horecazaak. In februari werd die droom werkelijkheid toen hij de kans kreeg om het bedrijf waarin hij werkte over te nemen. De overname werd gepland voor april. Het had een grootse opening moeten worden. Maar nog geen week na het gesprek gooide Corona roet in het eten.

“We zijn in april toch open gegaan. Mensen konden toen alleen eten afhalen en ik had een bezorger voor Middelharnis en Sommelsdijk” vertelt Jeroen. Hij vervolgt: “Het ging nog boven verwachting goed en ik kwam net uit de kosten. Het was precies te doen.”

Op 1 juli was de verlossende dag dat de horeca weer open mocht. Toch liep het niet gelijk storm in de zaak. “Mensen waren toch voorzichtiger. De ene week zat het vol en de andere week was er niemand. Er was geen touw aan vast te knopen. Ik kon net het hoofd boven water houden” aldus de jonge ondernemer.

De nieuwe maatregelen hakken er zichtbaar in bij Jeroen. “Vijf jaar lang heb ik gedroomd van deze zaak en nu zie ik mijn droom al in duigen vallen voordat ik echt mocht beginnen. Er breekt nu weer een onzekere tijd aan, zowel voor mij als voor andere horecazaken. Er zullen zeker zaken omvallen”. Er is ook wat onbegrip bij Jeroen te bespeuren: “Waarom wordt voornamelijk de horeca nu weer geraakt? Door de gevolgen van de eerste lockdown liggen we al, waarom worden we nog eens nagetrapt? Het gaat ook in andere sectoren mis, in de supermarkten wordt er nauwelijks afstand gehouden”.

Gisteren was de laatste dag dat Jeroen de deuren voor gasten mocht openen. SOW reporter Lars ging op bezoek om te kijken hoe die dag hem verging. Jeroen liet ook aan Lars zien hoe hij de zaak nu voort gaat zetten.