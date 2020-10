Campagne moet ondermijning samenleving terugdringen

Politie en Justitie starten deze maand een campagne om te voorkomen dat de georganiseerde misdaad, wel of niet onder dwang, gebruik maakt van diensten uit de bovenwereld. Hard nodig, vinden ze, omdat dit soort praktijken toeneemt en het de samenleving ondermijnt.

Ze vragen met name verhuurders alert te zijn op criminele activiteiten. Maar ook bewoners, als zij iets verdachts zien in hun eigen buurt. Naast appartementen zijn loodsen en recreatiewoningen favoriet bij criminelen.

De ruimtes worden onder meer gebruikt als plek voor illegale prostitutie, als hennepplantage, als drugs- of wapendepot en als onderkomen voor mensen, die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Dat kan ongewenste situaties veroorzaken zoals brand, lekkages, explosiegevaar, overlast door bezoekers of liquidaties in de buurt.