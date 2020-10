Politieagent in burger mishandeld als hij inbrekers betrapt

Een vuistslag in het gezicht krijgt een politieagent in burger, als hij in Gorinchem een stel inbrekers betrapt. De twee daders ontkomen, maar dankzij een buurman is er een duidelijke foto van de man die de politieagent mishandelt.

De 52-jarige agent van de politie Rotterdam ziet op donderdagmiddag 10 september omstreeks 14.00 uur, dat twee mannen met veel belangstelling woningen aan de Lunette in Gorinchem observeren. Korte tijd later ziet hij één van de mannen in een tuin staan.

Hij identificeert zich, maar dat maakt weinig indruk. Integendeel, de verdachte haalt uit en vlucht. Ook al is de politie snel aanwezig, de man die in de woning keek of er iets van zijn gading aanwezig was, is inmiddels eveneens verdwenen.

Een getuige ziet één van de mannen wegrennen en maakt direct met zijn telefoon foto's. De verdachte die de klap uitdeelt is een licht getinte en atletische man van tussen de 25 en 30 jaar oud. Zijn haar en baard zijn donkergekleurd. Hij is ongeveer 1 meter 70 lang. Herkent u hem? Laat het de politie weten.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.