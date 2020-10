SOW op de radio #4 - Skitta

SOW Rijnmond is elke week te gast bij Ruud de Boer in de middaguitzending. Vandaag ging het over ‘skitta’. Skitta betekent dat je ‘schijt hebt aan’ of ‘maling hebt aan’. Maar weet Ruud dit ook? We speelden zoals elke dinsdag en donderdag ‘de minuut van Ruud’. Dit keer met redacteur Manon van Koppen.