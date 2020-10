RvC van FC Dordrecht treedt terug: 'Onderdeel van een nieuwe fase'

De drie leden van de Raad van Commissarissen van FC Dordrecht hebben vanmiddag bij algemeen directeur Hans de Zeeuw te kennen gegeven hun taken neer te leggen. Van een vervelende echtscheiding is echter geen sprake, zo laat Hans de Zeeuw zelf weten. "Het is meer een onderdeel van een nieuwe fase die we nu in gaan."

"Ik heb zojuist met deze leden nog een goede kop koffie gedronken", begint De Zeeuw wanneer hij reageert op het nieuws van het terugtreden van Lennard Bouwer, John Weerman en Gertjan van den Bergh. "Deze mensen hebben ons de afgelopen jaren gigantisch geholpen om een nieuwe structuur neer te zetten waarbij we van een stichting naar een bv zijn gegaan. Nu we een nieuwe fase in gaan met de club liepen we wel tegen enkele zaken die wat moeilijk uitvoerbaar zijn in de huidige vorm."

"Maar", vervolgt De Zeeuw. "Twee van deze drie leden hebben mij al laten weten dat zij in een Raad van Advies gaan meedenken over onze toekomst en ons op die manier gaan helpen. Dus zij laten ons zeker niet zakken en wij gaan nu verder kijken hoe we onze structuur en de statuten verder gaan uitwerken en hierover zullen de komende tijd gesprekken worden gevoerd. Maar allereerst is het vooral zaak om de komende corona-periode goed door te komen. Dat is nog steeds het allerbelangrijkste."