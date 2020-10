René komt in 'andere wereld' tijdens zijn hardloopmissie door Rotterdam

In het voorjaar begon René Kuijs aan een missie. De Brabander, die al tien jaar in Rotterdam woont, wil door alle straten van zijn stad rennen. Dat zijn er 4000 in totaal. Inmiddels is hij een eind op weg: "Ik heb zeker zestig procent gehad", zegt hij trots.

Afgelopen zomer deed Kuijs alle straten in Rotterdam-Zuid aan. In de afgelopen periode was hij vooral in Rotterdam-Oost te vinden, in de wijken Nesselande, Zevenkamp en Ommoord. En dat was totaal anders. "Oost is een andere stad", vertelt hij.

Kuijs neemt Nesselande als voorbeeld. "Alsof je in een strandplaats terecht bent gekomen. De bouw is ook totaal anders. Het is apart om doorheen te lopen. En ik kwam erachter dat Nesselande dichter bij het centrum van Gouda ligt dan Rotterdam."

Ook anders was het geringe contact met de mensen. "Hoe dichter je bij het centrum komt, hoe meer aanspraak je hebt. In Zevenkamp en Nesselande knikken mensen vriendelijk, maar in de buurt van het centrum is de blik van mensen anders. Ze kennen mij inmiddels."

De Esch

Momenteel loopt Kuijs door Kralingen en omgeving. Niet alleen, maar met zijn trainingsmaatje bij atletiekvereniging PAC Rotterdam Pim Bijl. "Wij zijn door De Esch gelopen. Daar is Pim geboren en heeft hij tot zijn twaalfde gewoond. We zijn dus eigenlijk teruggegaan naar zijn jeugd, dat was heel leuk. Het is een leuke wijk, met de watertoren en het oude waterzuiveringsgebied. Heel afwisselend."

Kuijs verwacht begin volgend jaar alle 4000 straten van Rotterdam te hebben doorkruist. "Ik ben al ruimschoots over de helft. In januari denk ik klaar te zijn", aldus de 41-jarige atleet die binnenkort gaat starten in Hillegersberg.