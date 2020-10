Alle bouwprojecten van de gemeente Rotterdam zichtbaar op één website

De gemeente Rotterdam heeft een nieuwe website gemaakt waarop alle nieuwbouwprojecten in de stad te zien zijn. Het gaat niet alleen om woningen in aanbouw, maar ook om projecten die nog in voorbereiding zijn.

Bezoekers van de site bouwenaanrotterdam.nl kunnen meteen zien om wat voor prijsklasse het gaat en of het huur- of koopwoningen zijn. "Er is een groot woningtekort in Rotterdam", zegt wethouder Bas Kurvers van Bouw en Wonen. "We werken daarom aan de bouw van 50.000 nieuwe woningen tot 2040. Momenteel zijn er 6.232 woningen in aanbouw en 35.444 in voorbereiding. Voor 12.628 wordt bestudeerd of ze gebouwd kunnen worden."

De Rotterdamse gemeenteraad had het bestuur van de stad gevraagd om een website te bouwen waarop alle ontwikkelingen in de bouw zichtbaar zijn.

QR-Code

Op borden bij bouwplaatsen staan QR-codes, die kun je scannen met een smartphone. Vervolgens verschijnt er een link naar de digitale kaart. Wanneer je je locatie deelt, zie je wat er precies gaat worden gebouwd op die plek.