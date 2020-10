Bozenik keert geblesseerd terug bij Feyenoord

Bozenik speelde woensdagavond nog 70 minuten mee in de wedstrijd tegen Israel. Op vrijdag wordt er onderzocht wat de Slowaak precies heeft en hoe lang zijn herstel waarschijnlijk gaat duren.

De andere spits van Feyenoord, Nicolai Jørgensen, traint sinds woensdag wel weer mee bij Feyenoord. Hij is terug van een liesblessure, waardoor hij in de warming-up van de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag afhaakte. Pas na de afsluitende training op zaterdag wordt de knoop doorgehakt of hij zondag kan spelen in de stadsderby tegen Sparta.

De laatste wedstrijd speelde Feyenoord overigens al zonder 'echte' spits, toen Bozenik door Dick Advocaat gepasseerd werd. Hoogstwaarschijnlijk zal Bryan Linssen, net als tegen Willem II, starten op die positie.