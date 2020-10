Docent combineert als een octopus klassikaal en online lesgeven

Het onderwijs is te belangrijk om beperkende maatregelen op te leggen. Dat is de boodschap van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Voorlopig blijven de scholen dus open.

Die scholen trekken wel alles uit de kast om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Met afstand houden, mondkapjes en desinfectie-gels. Door het sterk stijgend aantal besmettingen, zeker in deze regio, moeten ook steeds meer leerlingen preventief thuisblijven. Ook al zitten ze in quarantaine, school gaat door.

Als een octopus met meerdere armen combineert de docent klassikaal en online lesgeven. "Vorige week had ik maar één klas die volledig aanwezig was", zegt geschiedenisdocent Sonja Flipsen op het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel.

Ziekmeldingen

Voortdurend melden leerlingen zich ziek omdat een gezinslid positief is getest of ze zelf niet lekker zijn of een snotneus hebben. Normaal zouden ze nog naar school komen maar nu mag dat echt niet.

Bij de minste of geringste verdenking moeten docenten en leerlingen thuisblijven. En dat gebeurt nu om de haverklap. Verplicht thuiszitten betekent geen verlof van school. Dat moet doorgaan en leerlingen loggen vanuit huis in.

Je moet nu continu alert zijn of de leerlingen thuis het ook hebben begrepen docent Flipsen

Voor docenten betekent het dat ze moeten multitasken en meerdere ballen tegelijk omhoog houden. Zij geven klassikaal les en tegelijk moeten ze de thuisblijvers bij de les houden. "Het blijft een heel leuk vak, maar het is nu wel extra inspannend en ben ik echt wel moe na een les", zegt geschiedenisdocent Sonja Flipsen. "Normaal kun je tussendoor even op adem komen, maar nu moet je continu alert zijn om steeds te checken of de leerlingen thuis alles hebben begrepen".

Op haar bureau staat een laptop met speaker die verbinding maakt de leerlingen thuis. Zo kunnen de thuisblijvers en de klas elkaar horen en zien.

Terwijl geschiedenisleraar Flipsen de stof over de strijd tussen de Germanen en Romeinen klassikaal behandelt, vraagt ze om zoveel minuten of de leerlingen thuis het allemaal ook goed kunnen volgen. Dat is een hele uitdaging. "We moeten zowel de leerlingen thuis als die op school aansturen. En dat valt niet altijd mee en gaat ook nog wel eens mis."

In je kamer is toch anders dan in een lokaal. Je zit alleen en kan moeilijk vragen stellen leerling Carine

Twee leerlingen uit 4 vwo kunnen meepraten hoe het is om online een klassikale les te volgen. "Ik zat bijna drie weken thuis. Ik had klachten maar ik moest heel lang wachten op een test. Uiteindelijk was ik positief maar ik ben niet heel erg ziek geweest. Dus het was ook geen probleem om online de lessen te volgen", vertelt Sophie.

Alle lessen gingen prima online behalve gym en wiskunde. Carine had meer moeite met de online lessen. "In je kamer is toch anders dan in een lokaal. En je zit alleen en je kan moeilijk iets vragen", vertelt ze.

Geen nieuwe beperkingen, daarvoor is het onderwijs té belangrijk premier Rutte

"Geen nieuwe beperkingen, daarvoor is het onderwijs té belangrijk", zo formuleerde premier Rutte het afgelopen dinsdag tijdens de afkondiging van de nieuwe coronaregels.

Open blijven

Rector Pascal Scholtius van het Capelse Comenius Lyceum is het eens met premier Rutte dat de scholen open moeten blijven. De gedwongen sluiting van de scholen tijdens de lockdown in het voorjaar heeft veel leerlingen geen goed gedaan. "Toen hebben we niet alle leerlingen optimaal goed kunnen helpen en hebben leerlingen achterstanden opgelopen. Omdat ze geen laptop thuis hadden of een moeilijke thuissituatie hadden."

Helemaal buiten de schoolmuren lukt niet, maar we zijn heel streng voor onszelf en de leerlingen rector Capelse Comenius

Het vergt kunst- en vliegwerk om op de basis- en middelbare scholen het coronavirus buiten de deur te houden. Op het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel lukt dat aardig met enkele besmettingen.

Tot nu waren er 12 besmettingen onder de 130 medewerkers en 13 besmettingen onder de 1300 leerlingen. "Helemaal buiten de schoolmuren lukt gewoon niet. Daarvoor staat deze regio op het verkeerde lijstje. Wij zijn heel streng naar onszelf en naar de leerlingen", zegt rector Scholtius.

Maatregelen

Om het aantal besmettingen beperkt te houden, treft het Comenius een aantal forse maatregelen. Ramen en deuren staan overal open voor een goede ventilatie en je voelt de wind door het schoolgebouw razen. Voor de ingang van ieder lokaal staan desinfectiemiddelen, in de gangen geldt een mondkapjesplicht voor docenten en leerlingen moeten afstand houden tot hun leraar.

"Nu adviseren we om mondkapjes te dragen, maar dat wordt straks verplicht. Met alle maatregelen halen we lage besmettingscijfers en daar zijn we best trots op", vervolgt rector Scholtius.

Ik draag nu al mijn jas in de klas en de winter moet nog komen leerling John

Het is wel bikkelen. Vooral met de open ramen hebben veel leerlingen moeite. "Het is echt heel koud; ik zie al mensen met dekens op de gangen", zegt Carine. "Ik draag nu al vaak mijn jas in de klas en het moet nog kouder worden in de winter ", zegt John.

Geschiedenisdocent heeft haar handschoenen al aangetrokken en bereidt zich voor op de winter met extra warme truien. "Ik hoop dat de kachel nog een paar graden hoger kan." Al levert dat weer gewetensbezwaar op voor het klimaat. "Tja dan kom je weer in conflict met het klimaat met de ramen open en de verwarming hoog aan. Dat wordt wat."