Meer Rotterdammers in de bijstand, minder faillissementen dan vorig jaar: 'Stilte voor de storm?'

De gemeente Rotterdam houdt er rekening mee dat tegen het einde van dit jaar 6 procent van de inwoners in de bijstand zit. Dat komt neer op 38.000 Rotterdammers, schrijft wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen. Grote boosdoener is de coronacrisis. Het effect daarvan is nog niet terug te zien in de cijfers van faillissementen.

Het aantal bijstandsuitkeringen steeg in augustus met 2.593, naar een totaal van 36.259. Dat aantal gaat nog verder stijgen, vermoedt Moti. Hij wilde als wethouder het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dit jaar eigenlijk terugdringen tot 30.000.

In de provincie Zuid-Holland zijn tussen mei en september dit jaar 189 ondernemingen failliet gegaan, gaat Moti verder. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er meer: 224. Volgens de wethouder komt dit doordat bedrijven vanwege de coronacrisis financiële steun van de overheid kunnen vragen. Wel is de crisis duidelijk terug te zien in de inzet van personeel en uitzendkrachten, dat is met 20 procent gedaald.

Het aantal WW-uitkeringen in Rotterdam was in april van dit jaar nog 14.341, in juni steeg het naar 15.053, maar daalde in augustus weer tot 14.497.

Tozo

Het aantal bijstandsuitkeringen steeg in Rotterdam sneller dan in de andere grote steden. Dat heeft volgens de wethouder mede te maken met de samenstelling van de Rotterdamse beroepsbevolking. In Den Haag en Amsterdam zijn meer zzp'ers en zij kunnen gebruik maken van de Tozo-regeling. In Rotterdam werken meer mensen in loondienst; als ze hun baan verliezen dan moeten ze direct een beroep doen op de bijstand.

In Rotterdam gaat het afhandelen van alle Tozo-aanvragen steeds beter. Er waren flinke problemen met de bereikbaarheid van de gemeente voor mensen die gebruik wilden maken van de steunregelingen. Van de bijna 700 klachten in mei, juni, juli en augustus gingen 479 klachten over de uitbetaling van- en informatie over de Tozo-regeling. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Tozo3 al in de maak.

Stilte voor de storm?

"Het Rotterdam van nu is niet meer het Rotterdam van begin van dit jaar", schrijft Moti aan de gemeenteraad. "Toch zagen we na het versoepelen en aanpassen van de regels in juni een opleving van de economie." Zo steeg de werkeloosheid in augustus minder hard dan daarvoor.

Moti zegt dat de economische gevolgen in augustus minder groot leken, toch houdt hij zijn hart vast, omdat er nog veel onzeker is. Het virus is aan een opmars bezig en een tweede lockdown ligt op de loer. "We weten dat hoe langer dit allemaal duurt, hoe groter de gevolgen voor de economie zullen zijn. Het consumentenvertrouwen zal immers verder dalen, bedrijven zullen ondanks verlenging van de steunmaatregelen mogelijk toch failliet gaan."

De wethouder zegt de arbeidsmarkt goed in de gaten te houden, zodat hij bijtijds kan beoordelen of en welke steun voor wie nodig is.