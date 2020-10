Gemeenteraad Rotterdam wil dat er alternatieven komen voor afgelaste grote vuurwerkshows

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad in Rotterdam wil dat het Rotterdamse stadsbestuur snel met een alternatief komt voor het schrappen van de grote vuurwerkshows op oudejaarsavond. Burgemeester Aboutaleb maakte eerder deze week bekend dat de geplande grote vuurwerkshows op de Erasmusbrug, in Hoek van Holland en in Nesselande niet doorgaan vanwege de corona-uitbraak.

Het is dit jaar ook voor het eerst dat Rotterdammers ook zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken. De stad heeft een vuurwerkverbod ingesteld. D66-raadslid Nadia Arsieni vindt dat de jaarwisseling voor veel mensen een symbolisch moment is om terug te kijken en vooruit te kijken. Ze wil dat er nu een alternatief komt voor het vuurwerk en deed daar een oproep toe, samen met de VVD.

"Je zou kunnen denken aan een show met drones of lasers. Eventueel kan dat uitgezonden worden via televisie. Wij vragen om creatieve ideeën", zegt Arsieni. D66 en VVD willen niet te lang wachten met voorstellen omdat het anders misschien te laat is om te organiseren.

Wethouder Barbara Kathmann heeft gezegd dat er in de vergadering van eind oktober over alternatieven gesproken wordt.

'Geen geld van vuurwerkshows naar racismebestrijding'

Door het annuleren van de vuurwerkshows is er een bedrag van 700 duizend euro over. Het stadsbestuur heeft voorgesteld dat te besteden aan het bestrijden van racisme. Leefbaar Rotterdam vindt dat niet kunnen.

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam: "Totaal van de pot gerukt. Besteed dat geld aan ondernemers." Een voorstel dat Leefbaar hiervoor deed, haalde geen meerderheid. Alleen de PVV stemde voor.

Leefbaar-raadslid Robert Simons vond het niet kunnen dat het stadsbestuur al een besteding voor het vuurwerkshowbudget vaststelt. "Dat is uiteindelijk een beslissing van de raad", gaf wethouder Kathmann snel toe. "Het is alleen een voorstel."

Geen uitstel vuurwerkverbod

Het CDA, Leefbaar Rotterdam en de PVV stelden ook nog voor om het vuurwerkverbod nog een jaartje op te schuiven. Christine Eskens van het CDA denkt dat het - nu er ook geen vuurwerkshows komen - veiliger is om mensen alsnog zelf te laten afsteken, dan dat ze in groepen gaan staan. Leefbaar is bang dat er door corona geen handhaving is voor het vuurwerkverbod. De boa's en de politie zouden volgens de oppositiepartij te druk zijn met corona-overtredingen.

Loco-burgemeester Bert Wijbenga zegt dat het vuurwerkverbod gewoon doorgaat. De politie en Stadsbeheer zeggen voldoende personeel te hebben voor de handhaving. Binnenkort start een campagne om de Rotterdammers te wijzen op het verbod.