Supersnel testen op COVID-19 met in Rotterdam ontwikkelde blaastest

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland werkte de afgelopen tijd mee aan de ontwikkeling naar een nieuwe en supersnelle methode om te testen op COVID-19. Na dertig seconden blazen in de E-nose weet je binnen vijftien seconden of je het virus niet hebt.

Het ministerie van Volksgezondheid bestelde al honderden apparaten van de blaastest die ook wel 'Spironose' wordt genoemd. Volgens longarts Hans in 't Veen van het Franciscus worden ze in eerste instantie gebruikt voor de teststraten. "Dit apparaat is een uitkomst voor de GGD's en de teststraten. Het wordt nu even blazen en dan weet je of het goed is of niet goed. Is die test niet goed, dan krijg je nog een aanvullende test."

De nieuwe vorm van testen blijkt een goede aanvulling op de bestaande coronatesten. Uit onderzoek van het Fransiscus Gasthuis & Vlietland, het Leids Universitair Medisch Centrum en GGD Amsterdam bleek dat van de 1.800 geteste mensen er 1.350 direct naar huis konden, omdat ze niet besmet waren. Voor hen was een aanvullende test niet nodig. Ook hoefden ze niet in quarantaine in afwachting van de uitslag.

Volgens In 't Veen nemen de blaastesten ook druk weg bij zorgpersoneel. "We willen deze test ook in gaan zetten bij het testen en screenen van zorgmedewerkers en in verpleeghuizen. In verpleeghuizen kunnen ook coronabrandhaarden voorkomen, en we weten nu niet wie nou wie infecteert."

Evenementen

Daarnaast ziet In 't Veen ook andere toepassingen voor de e-Nose, die ervoor zou kunnen zorgen dat bijvoorbeeld evenementen weer door kunnen gaan. "Je kan dit apparaat inzetten bij evenementen. Iedereen die op dat moment negatief is kan dan naar dat evenement toe."

Voor de reisbranche zal het apparaat niet bruikbaar zijn geeft In 't Veen aan. "Dit apparaat vertelt hoe je nu bent maar niet over hoe je over een week bent. Bij reizen zou je daarom nog steeds in quarantaine moeten als je naar het buitenland gaat."