Het weer van vandaag: rustig en droog

Vandaag zijn er wolkenvelden met tussendoor ook zon en blijft het overal droog. Het wordt in de middag 12 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4.

Vanavond zijn er opklaringen, in de loop van de nacht komt er meer bewolking de regio binnen. Het blift droog en het koelt af naar 5 graden. De wind neemt verder af en vannacht staat er amper wind.

Morgen is er veel bewolking met soms wat zon en in de loop van de dag kan er een lichte regenbui voorkomen. In de middag wordt het 12 graden en waait er een zwakke en aan zee matige westenwind.



Vooruitzichten

De komende dagen komt er eerst niet veel verandering. De bewolking voert de boventoon en er kan een lichte bui voorkomen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en zachter bij een aantrekkende zuidenwind.

Woensdag worden temperaturen verwacht van 17 graden en dan is het ineens weer zacht voor de tijd van het jaar.