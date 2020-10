Beatrixziekenhuis Gorinchem luidt noodklok over agressie: 'we hebben al eens aangifte moeten doen'

Boze bezoekers die weigeren een vragenlijst in te vullen bij de ingang en familieleden die woest zijn, omdat er maar één bezoeker per patiënt wordt toegestaan. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem luidt de noodklok over de toenemende agressie in ziekenhuizen. "Het is zelfs al een keer fysiek geworden", zegt afdelingshoofd polikliniek Janneke Tukker.

"Ik snap dat we veel van mensen vragen, maar agressie is echt de grens", zegt Tukker. Volgens het afdelingshoofd komt het inmiddels een paar keer in de week voor. "Er werd al eens een medewerker met de rug tegen de muur gedrukt door een boze bezoeker. Dat gaat echt te ver. Daar hebben we dan ook aangifte van gedaan."

Ook op de verpleegafdeling gaat het nog wel eens mis. Het ziekenhuis staat tegenwoordig nog maar één bezoeker toe per patiënt. "Maar er zijn toch ook mensen die -soms willens en wetens- met meer mensen bij een patiënt komen kijken. Daar ga je dan mee in gesprek en dat is niet altijd even prettig."

Anders

Volgens het afdelingshoofd van het Gorinchemse ziekenhuis is er een groot verschil met eerder dit jaar, toen het coronavirus voor het eerst de kop opstak. "Toen konden de mensen het wel opbrengen. Daarna nam de agressie toe en zijn we een campagne begonnen om het een gezicht te geven. Dat werkte goed, maar je merkt nu echt dat mensen er klaar mee zijn."

Het probleem speelt ook in andere ziekenhuizen weet Tukker en daarom probeert ze met haar collega-bestuurders er een oplossing voor te vinden. "We delen de kennis. We delen de aanpak. Niemand weet namelijk hoe lang deze coronaproblematiek zal gaan duren. We doen onze best, maar als er dan agressie komt, dan doet dat veel met het personeel."

Sinds deze week heeft het ziekenhuis ook een verplichting ingesteld om een mondkapje te dragen. Dat heeft tot dusverre nog niet echt voor problemen gezorgd.