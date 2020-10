Pierre van Hooijdonk in FC Rijnmond: 'Ik vind dat Feyenoord verder is dan Ajax'

Pierre van Hooijdonk vindt dat Feyenoord voorlopig met het elftal moet spelen dat voor de interlandperiode indruk maakte tegen Willem II (1-4). "Dat paste perfect in elkaar, er zat veel voetbal in. Veel voetbalslimheid, dat resulteerde in veel combinaties. Het was genieten", aldus de oud-spits van Feyenoord.

Bryan Linssen stond dat duel in Tilburg in de spits. "Dan zie je maar hoe dingen in elkaar kunnen vallen. Het pakte ontzettend goed uit, maar Linssen is geen echte nummer 9. Van Bozenik ben ik vanaf het eerste uur geen fan geweest, maar ik vind wel dat Dick Advocaat iets te veel laat merken dat hij ook geen fan van hem is. Dat is nergens voor nodig."

Fan is Van Hooijdonk wel van Joao Teixeira. "Ik vind dat hij een geweldige indruk maakt. Alles wat hij doet, doet hij met een idee. En op de juiste snelheid. Je ziet ook dat de beste spelers elkaar opzoeken. Dit is een goede voetballer."

Topvorm

En mede door die Portugees is de algehele indruk van Feyenoord ook goed. Van Hooijdonk: "Ik vind dat Feyenoord verder is dan Ajax. Het zit goed in elkaar. Zeker met spelers in topvorm, zoals Teixeira en Berghuis."

In FC Rijnmond ging het ook nog over die veelbesproken Steven Berghuis. De speler van Feyenoord was deze en vorige week met Oranje op pad, maar speelde tot ongeloof van veel mensen niet tegen Italië (1-1).

Van Hooijdonk begreep dat wel. "Het is sneu dat Berghuis niet speelde, en jammer. Maar dit was een keuze voor het systeem (5-3-2) en het pakte goed uit. Dan snap ik wel dat je kiest voor Luuk de Jong en Memphis."

De heren in FC Rijnmond, Bart Nolles, Harry van der Laan, Dennis van Eersel en Van Hooijdonk, blikken ook vooruit op Feyenoord - Sparta van komende zondag.

