Praktijkcollege De Wiekslag dicht vanwege corona: 'De rek is eruit'

Praktijkcollege De Wiekslag in Capelle aan den IJssel is sinds donderdag gesloten vanwege ziekte onder het personeel. "De rek is eruit", laat de directie weten.

De Wiekslag, maakt deel uit van het IJsselcollege. Er worden vakken als horeca, groen, techniek en zorg gegeven. Donderdag zijn de leerlingen naar huis gestuurd. Op de dag na de herfstvakantie, 26 oktober, wordt besloten of de lessen hervat kunnen worden.

Bij twee medewerkers is corona vastgesteld. In totaal zijn er tien medewerkers thuis die ziek zijn of in afwachting van een test of de uitslag. In het verleden werd dat opgevangen doordat andere leraren de les overnamen, maar inmiddels zijn er zoveel docenten uitgevallen, dat het niet meer te doen is.

Er zijn geen leerlingen positief getest op corona, maar er zitten wel leerlingen ziek thuis. Ook zitten er leerlingen thuis omdat er familieleden ziek zijn.

De Wiekslag is niet de eerste school in de regio die tijdelijk de deuren sluit vanwege corona.