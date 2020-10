In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus van vrijdag 16 oktober.

* Kerk Barendrecht toch overstag: diensten met maximaal dertig mensen

* Beatrixziekenhuis Gorinchem luidt noodklok over agressie in coronacrisis

* Restaurant Joelia in Rotterdam stopt met 'truc' om toch open te blijven