Herstelwerkzaamheden Maastunnel heel sobertjes afgerond

De werkzaamheden hebben ruim drie jaar geduurd, maar zaterdag is het eindelijk afgerond. Dan is de Maastunnel in Rotterdam helemaal vernieuwd en kan de tunnel er weer jaren tegenaan. Maar een feestje zit er niet in. "Door corona is dat gewoon echt niet mogelijk", zegt Willem Kind van de gemeente Rotterdam.

Nadat eerst de autotunnel en daarna de fietserstunnel is aangepakt, is nu ook de voetgangerstunnel compleet gerenoveerd. De laatste slijptol wordt nog gehanteerd door één van de bouwvakkers. "Maar morgen geven we tunnel definitief terug aan de Rotterdammers."

"Het is een bizarre tijd", legt Kind uit. "Dit bedenk je van tevoren niet. Toch is het fijn dat we in deze tijd de mogelijkheid hebben gehad om de klus af te maken. We hadden het graag gevierd met elkaar, maar dat is niet mogelijk en dat begrijpen we."

Trots

Kind steekt niet onder stoelen of banken dat de gemeente trots is hoe de verbouwde voetgangerstunnel er nu uit ziet. Hij wijst op de tegels, die uit dezelfde fabriek komen als de oorspronkelijke wandtegels. "En dat heeft nog behoorlijk wat werk gekost", lacht Kind. "Maar uiteindelijk is het gelukt om alles in te bouwen en dat het monument nog goed zichtbaar is."

Zaterdag zijn de werkzaamheden klaar. Er is dus geen feestje, maar wat gebeurt er dan wel? "Nou eigenlijk niks", zegt Kind. "Het wordt morgenochtend gewoon de hekjes opzij zetten en dat is het."