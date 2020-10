Kitten Appie in dichtgeknoopte tas gedumpt in Rotterdamse vuilcontainer

Het Dierenopvangcentrum in Vlaardingen heeft een kitten opgevangen die donderdag werd gevonden in een vuilcontainer aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. "Eigenlijk hebben we hier geen woorden voor", laat de opvang weten.

Het beestje zat in een dichtgeknoopte boodschappentas van een grote supermarkt. De dierenopvang reageert cynisch via sociale media. "Je doet je jas aan en je loopt met de tas met daarin een kleintje die mieuw mieuw mieuw schreeuwt naar een container. Je gooit de tas neer en je gaat weer lekker terug naar binnen waar het warm is. Zo schat, even het vuil weggewerkt, wat eten we vandaag?"

Volgens de dierenopvang is de kitten pas een week of vijf oud. Hulp kwam op tijd en de kleine kitten is nu bij een gastgezin.

Het diertje heeft de naam 'Appie' gekregen, een verwijzing naar de tas waarin hij werd gevonden. "Daar krijgt hij alle zorg en liefde die hij de eerste weken van zijn leven duidelijk gemist heeft."