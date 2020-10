Strafeisen tot vijf jaar voor smokkel coke verstopt tussen de satésaus

Een medewerker van een transportbedrijf in De Lier kreeg vorig jaar argwaan toen de partij in onnodig veel plastic was ingepakt. Ook was er geen klantformulier. De politie werd erbij gehaald. Die vond ruim honderd kilo cocaïne.

Op basis van camerabeelden werd de man die de lading heeft gelost, een 26-jarige Barendrechter, opgepakt. Hij vertelde dat hij het transport had geregeld met een 58-jarige man uit Strijensas. Later werd ook nog een 36-jarige man uit Ridderkerk opgepakt.

Tegen de mannen uit Strijensas en Ridderkerk werd vier jaar cel geëist.