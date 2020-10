Rotterdams restaurant stopt met diner-met-hotelkamer na kritiek

Het Rotterdamse restaurant Joelia stopt per direct met de omstreden hotel-dinerarrangementen. Het restaurant is geschrokken van de negatieve media-aandacht.

Restaurants zijn sinds woensdagavond gesloten. Alleen hotels mogen nog maaltijden serveren aan hun klanten. Joelia, dat gevestigd is in hetzelfde gebouw als het Hilton Hotel, bood arrangementen aan, waarbij een kamer in het hotel gehuurd kon worden. Omdat de klant dan op papier in het Hilton verbleef, kon ook een maaltijd genuttigd worden.

Volgens Mario Ridder van Joelia heeft hij niets verkeerds gedaan. "We bieden onze klanten al jaren de mogelijkheid aan van een combinatiepakket waarin een afspraak bij ons gekoppeld kan worden aan een verblijf in het hotel. Dit is geen slimme truc."

Hoeveel er voor een kamer bijbetaald moest worden is niet duidelijk.

De gemeente Rotterdam ging vrijdag in gesprek met het restaurant over de regeling.