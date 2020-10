Ryan Koolwijk mag uitkomen voor het Surinaams voetbalelftal

Bondscoach van Suriname is voormalig Feyenoord-speler Dean Gorré. Hij speelde in de jaren negentig in de Kuip en werd in 1993 landskampioen met de club.

Gorré kan bij het nationale team van Suriname nu ook een beroep doen op Roland Alberg, Nigel Hasselbaink (beiden ex-Excelsior), Damil Dankerlui, Ishan Kort, Myenti Abena, Tjaronn Chery en Dion Malone.

De 35-jarige Koolwijk, tegenwoordig spelend bij Almere City FC, speelde jarenlang bij Excelsior. Tussen 2007 en 2011 én 2016 en 2019. Ook stond hij heel kort onder contract bij FC Dordrecht.