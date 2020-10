Van Tij tot Teveel in Chris Natuurlijk van 17 oktober

Over Tij, de vogelkijkhut die kans maakt op de titel Beste gebouw van het jaar, over teveel mensen, over bosbadderen en de nieuwe roman van Ernest van der Kwast gaat op zaterdag 17 oktober in Chris Natuurlijk.

Tussen monumentale bouwwerken als Fenix I in Rotterdam-Katendrecht of museum Naturalis in Leiden, lijkt het iets bescheidener vogelobservatorium Tij een vreemde eend in de bijt, maar tóch is het zo: Tij aan het Haringvliet bij Stellendam is één van de tien kanshebbers voor Beste gebouw van het jaar .

Boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat het bouwwerk in de vorm van een ei van de grote stern, donderdag 22 oktober de eretitel in de wacht zal slepen. In Chris Natuurlijk legt hij uit waarom.

Teveel

We zijn met teveel mensen op de wereld. Jelle Reumer heeft er eerder over geschreven in zijn boek De ontplofte aap.

Toen waren er zes miljard mensen op aarde, nu 15 jaar later 7,8 miljard. Op verzoek van zijn uitgever komt de evolutiebioloog en oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met een vervolg.

In Chris Natuurlijk vertelt Reumer dat hij door de lockdown dit voorjaar, alle tijd had om te schrijven. Het resultaat is Teveel , een essay over overbevolking, biodiversiteit, stadsvossen en de pandemie. Volgens de evolutiebioloog is het een taboe om te zeggen dat de enorme groei van de wereldbevolking de belangrijkste oorzaak van de verstoringen van het leven op aarde is.

Badderen zonder water

Onder de naaldbomen in Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam-Kralingen gaat Chris Natuurlijk bosbadderen met Mel Feldkamp en Marijke Lammers. De officiële Forest Bathing Therapy gidsen vertellen dat je van bosbadderen niet nat, maar wel fris en opgewekt wordt.

Ilyas

De Rotterdamse schrijver Ernest van der Kwast heeft een nieuwe roman, Ilyas . Omdat de presentatie door corona niet door kon gaan, bracht hij afgelopen maandag hardlopend de allereerste exemplaren van zijn nieuwe boek rond in Rotterdam. In Chris Natuurlijk vertelt hij over zijn actie en natuurlijk over zijn nieuwe roman.

Luister zaterdag 17 oktober van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.