Gereformeerde kerk Barendrecht toch overstag: diensten voor maximaal 30 mensen

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Barendrecht stapt toch over op kerkdiensten met maximaal dertig mensen. Afgelopen weekend waren er nog 250 mensen uitgenodigd. Daar kreeg de kerk veel kritiek op.

"Gezien het stijgende aantal besmettingen in Barendrecht hebben we toch maar besloten om met kleinere groepen te gaan werken", zegt scriba Van Staveren van de Eben-Haëzerkerk.

Donderdagavond is er overleg geweest met kerkenkoepel CIO. "Ook binnen onze gemeente zijn er al coronagevallen. We kunnen er niet langer omheen."

In de kerk in Barendrecht zijn duizend plekken. De afgelopen weken werden de leden van de gemeente in vier grote groepen verdeeld van rond de 250 mensen. Die kregen afzonderlijk een uitnodiging. Nu worden groepen gemaakt van 30 kerkgangers.

Van Staveren: "We hebben twee diensten op zondag. Met de eerdere maatregelen kon iedereen eens in de twee weken naar de kerk. Met de kleinere groepen komt het neer op eens in de tien tot twaalf weken."

De leden worden via de mail uitgenodigd voor de dienst. "Het is inderdaad best veel werk en daar is iemand druk mee bezig. Maar het komt allemaal wel goed."

In binnenruimten mogen volgens de coronaregels niet meer dan dertig mensen bij elkaar komen. Voor kerken geldt daar een uitzondering voor, omdat vrije samenkomst voor gelovigen in de grondwet is vastgelegd.