FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord-Sparta leeft misschien iets minder, het blijft een geweldige derby'

De enige stadsderby van Nederland is altijd speciaal. Ook voor de verslaggevers van Rijnmond. Ruud van Os en Dennis van Eersel doen zondag verslag vanuit De Kuip. Allebei hopen ze dat zij hard kunnen juichen voor hun favoriete club. In Podcast Rijnmond blikken zij vooruit op de derby.

De laatste overwinning van Sparta in De Kuip dateert van twintig jaar geleden. De kans is niet groot dat het zondag weer gebeurt, ook al heeft Feyenoord problemen voorin. Robert Bozenik raakte geblesseerd bij Slowakije en de kans bestaat dat Bryan Linssen - net als tegen Willem II - weer in de spits staat. "Dick Advocaat moet niet zo openlijk zijn aanvaller afvallen. Daar gaat Bozenik echt niet beter van spelen", meent Ruud van Os. "Hoezo niet? Nu hebben we eindelijk eens een trainer die eerlijk is", brengt Van Eersel daar tegenover.

Volgens Feyenoord-watcher Van Eersel zou Lutsharel Geertruida de voorkeur moeten krijgen boven Uros Spajic en is de thuiswedstrijd tegen Sparta een mogelijkheid om met zowel Joao Teixeira als Orkun Kökcü op het middenveld te spelen. Ruud van Os zou op het middenveld altijd een plek inruimen voor Sven Mijnans, die de 4-4 binnenschoot tegen AZ. Hij verbaast zich over de uit vorm geraakte Bryan Smeets en als Henk Fraser twijfelt of hij Maduka Okoye onder de lat wil zetten, hoopt Van Os dat Fraser daar niet te lang mee wacht.

In Podcast Rijnmond gaat het verder nog over de vrouwen eredivisie, die na ingrijpen van minister Tamara van Ark toch gespeeld mag worden. "Politieke correctheid, net als het uitzenden daarvan."

