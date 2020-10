Feyenoord-trainer Dick Advocaat: 'Een derby blijft bijzonder, al mis je wel de echte sfeer'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta zeker niet beschikken over Eric Botteghin, Luis Sinisterra en Robert Bozenik.

Laatstgenoemde keerde deze week geblesseerd terug in Rotterdam na zijn interland met Slowakije. "Maandag wordt er een scan gemaakt", vertelde Advocaat vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip. "Dan weten we meer."

Bozenik heeft last van zijn enkel. "Wellicht moet er een schroef in", aldus Advocaat, die positiever is over het herstel van Botteghin. "Hij gaat maandag weer volledig meetrainen."

De inzetbaarheid van de weer zo goed als fitte Nicolai Jørgensen is nog enigszins twijfelachtig. Advocaat: "Dat wordt zaterdag bekeken."

Echte sfeer

Advocaat kijkt uit naar de derby tegen Sparta. "Dat blijft bijzonder. Al is er geen publiek aanwezig. De echte sfeer is er natuurlijk niet."

Advocaat: "Wij hebben in het begin van het seizoen tegen Sparta gespeeld, maar daar kan je niets mee. Ik weet niet wat we kunnen verwachten."