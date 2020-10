Henk Fraser: 'Mooie uitdaging om van Feyenoord en van meneer Advocaat te winnen'

Bart Vriends: 'Een lege Kuip zou in ons voordeel kunnen werken'

"Supporters kunnen een ploeg motiveren en inspireren. Als sporter speel je graag in volle stadions, dus een leeg stadion heeft invloed", zegt Sparta-trainer Henk Fraser in aanloop naar het duel van zondag met Feyenoord.

"Maar of een leeg stadion een super groot voordeel is voor ons? Tegen 45.000 man kan het pittig zijn, dus het zou best kunnen ja", aldus de oud-Feyenoorder.

Fraser kijkt uit naar de wedstrijd tegen zijn oude club. "Van Feyenoord winnen, of van meneer Advocaat, dat zijn mooie uitdagingen. Wij moeten top zijn, dat is duidelijk. We gaan er alles aan doen."

Goed nieuws vrijdag ook bij Sparta, dat eerder deze week drie positieve coronagevallen had. Uit de laatste tests kwamen geen nieuwe positieve gevallen naar voren. Sterker nog, twee van de drie werknemers zijn inmiddels negatief getest.

"Het is voor wel rekenen soms, met trainingen. Wie heb je erbij en wie niet. Je kan het niet totaal voorkomen, dat is bijna onmogelijk", aldus Fraser.

Feyenoord - Sparta begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.