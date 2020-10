'Hoe gezond kan het zijn om 24 uur in je cabine te zitten?'

Dagenlang in je eentje onderweg zijn en nergens even kunnen pauzeren voor een lekkere maaltijd of een toiletbezoek. Voor vrachtwagenchauffeurs is de sluiting van de horeca een bittere pil. Werkgeversorganisatie, vakbonden en restaurants luiden de noodklok.

“Je bent echt helemaal op jezelf aangewezen; je kan bijna nergens terecht”, vertelt één van de chauffeurs, terwijl hij even uitrust op een parkeerterrein. Heel de maatschappij draait op ons, we zijn de motor van de economie maar daarvoor moeten we wel kunnen eten, naar de wc en douchen."

Truckstop Appie Happie in de Waalhaven is bijvoorbeeld nog wel overdag open als snackbar, maar gaat ‘s avonds dicht. Alleen voor een afhaalmaaltijd kun je er dan nog terecht. Brasserie de Rotterdammer dan, iets verderop in de Botlek? Alleen ‘s avonds afhalen van maandag tot donderdag. Restaurant De Punt, vlak naast de truckparking in de Botlek: helemaal dicht.

Dit is een ramp

“Voor chauffeurs is dit een ramp. Ze bevoorraden de winkels, supermarkten en ziekenhuizen, maar worden ondertussen gedwongen 24 uur in hun cabine te blijven zitten”, aldus Trudie Roskam, directeur van drie truckersrestaurants in de Rotterdamse haven.

Ze heeft bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een verzoek ingediend om de Routiersvestigingen tijdens diner-uren open te stellen, rekening houdend met alle coronamaatregelen. Dat is afgewezen, net als hetzelfde verzoek van haar veertig andere collega-restaurateurs. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen is om ontheffing gevraagd. Tevergeefs.

Roskam: “Uitzonderingen worden niet gemaakt, luidde het antwoord. Maar wij vragen ons af waarom gasten in een hotel nog wel gebruik mogen maken van een restaurant. Dat zou essentieel zijn. Maar voor deze jongens is het essentiëler, want die slapen in hun cabine maar kunnen geen roomservice bestellen.”

Ze kan gelukkig nog wel afhaalmaaltijden leveren, mits vooraf gereserveerd. Maar samen eten en drinken is er niet meer bij. “Nu is hun cabine hun huiskamer: een hokje van twee bij twee meter.”

Magnetron

De meeste chauffeurs hebben gelukkig wel een magnetron en koelkast aan boord. Die van vrachtwagenchauffeur Jan Simons is deze vrijdagmiddag vrijwel leeg. “Hij was vol, maar het is het einde van de week, dus het is tijd dat ik weer bij moeders komt”, zegt hij lachend.

Simons werkt gemiddeld vijftien uur per dag en sluit de dag normaal gesproken af in een chauffeurscafé. “Dan kom je even gezellig onder de mensen. Maar nu ben ik helemaal aangewezen op wat ik van huis heb meegenomen en zit ik de hele week in die auto.”

In de magnetron boven in zijn cabine warmt de Limburgse vrachtwagenchauffeur kant-en-klare-maaltijden op. Die eet hij dan in zijn eentje met het bakje op schoot. “Helaas, geen mooie serveersters, helemaal niks.”

Goede voorzieningen

Ook werkgeversorganisaties Evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbond CNV hameren op goede voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in coronatijd. De omstandigheden tijdens de eerste coronagolf pakten dramatisch voor hen uit. Ze hopen dat het dit keer beter georganiseerd is.

Daarom staat eigenaar Jan Ensing van restaurant de Nieuwe Pionier II nog ‘gewoon' afhaalmaaltijden te koken. Maar ook bij hem staat het huilen nader dan het lachen. Vier weken geleden nam Ensing het wegrestaurant langs de A15 over en deze week moest hij alweer dicht. Ook al zit hij nog volop in een verbouwing, toch wil hij de chauffeurs van dienst te zijn.

“Het is heel veel extra werk en een beetje improviseren, maar ze kunnen bij mij hun bestelling opgeven en krijgen dan een papieren tasje mee gevuld met een dagmenu, wat sausjes en een drankje. Ze mogen hier ook nog douchen, want ze moeten natuurlijk wel schoon in bed kunnen klimmen", zegt Ensing.

Niet gezond

De restaurateurs doen daarom nogmaals een beroep op de minister en Veiligheidsregio’s, om een uitzondering voor de chauffeurs te maken. Trudie Roskam van de Routiers Restaurants: “Als we ons allemaal strikt houden aan de hygiënemaatregelen en een paar uur per dag open kunnen, dan hebben die jongens een warme maaltijd en kunnen ze zich even opfrissen. We gaan de winter in, dan kun je niet zoals in het voorjaar met een stoeltje naast je wagen zitten. Hoe gezond kan het zijn als je 24 uur in je werk zit?”